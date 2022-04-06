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Оуэн прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Бенфикой» в ЛЧ

Оуэн прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Бенфикой» в ЛЧ
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Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу мерсисайдцев над «Бенфикой» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Блестящий результат для «Ливерпуля». Гол Диаса, который дал команде преимущество в два мяча, невозможно переоценить. При счёте 1:2 игроки «Бенфики» считали бы, что они всё ещё в игре. Они смогли сыграть против «Аякса» от обороны, но с «Ливерпулем» у них этого не вышло», — цитирует Оуэна официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

В составе «красных» отличились Ибраима Конате, Садио Мане и Луис Диас. Единственный мяч в составе «Бенфики» забил Дарвин Нуньес. Ответная игра состоится в Ливерпуле 13 апреля.

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