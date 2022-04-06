Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания президента «Урала» Иванова после матча с ЦСКА

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что комитет рассмотрит высказывания президента «Урала» Григория Иванова после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).
«В комитете по этике действительно получили обращение от РФС по поводу высказываний президента «Урала» Григория Иванова после матча с ЦСКА. Очередное заседание пройдёт в пятницу, 15 апреля, на котором и будет рассмотрено его поведение», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, после игры с ЦСКА Иванов раскритиковал арбитров, работавших в этом матче.
«Урал» в 23 матчах набрал 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
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