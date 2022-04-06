Президент «Урала» возмутился тем, что комитет по этике РФС рассмотрит его слова о судьях

Президент «Урала» Григорий Иванов возмутился, что комитет по этике РФС решил рассмотреть его высказывания о судьях после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).

«Какое вообще право имеет рассматривать какие-то мои слова комитет по этике? Я шёл со стадиона, со мной шли какие-то люди, спрашивали на ходу. Я сказал, что козёл этот судья, но это моё частное мнение. Сказано на эмоциях. Что они теперь, запретят мне с людьми разговаривать? После игры я общался с судьями на поле, нормально пообщался, сказал судье: «Молодец». Им я ничего плохого не говорил», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, после игры с ЦСКА Иванов оскорбительно высказался об арбитрах, работавших на этом матче.

«Урал» набрал 21 очко в 23 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).