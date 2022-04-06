Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» не планирует вступать в борьбу за Холанда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему английский клуб не намерен приобретать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



«Мы не будем пытаться приобрести Холанда. Сумма, запрашиваемая за него, просто сумасшедшая. Мы не будем за него бороться, без вариантов», — приводит слова Клоппа Sport Bild.



Напомним, в услугах 21-летнего норвежского форварда заинтересованы «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Трансфер Холанда обойдёт новому клубу примерно в € 350 млн. Ранее стало известно, что в контракте Холанда со «шмелями» нет пункта о наличии отступных в размере € 75 млн.



В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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