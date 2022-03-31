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Эрлинг Холанд не имеет пункта отступных в € 75 млн в своём контракте

Эрлинг Холанд не имеет пункта отступных в € 75 млн в своём контракте
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не имеет пункта о наличии отступных в размере € 75 млн, сообщает Goal.

Было широко распространено мнение, что норвежскому нападающему будет разрешено уйти этим летом, если какой-либо клуб выплатит данную сумму, а «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» лидировали в гонке за его подписание. Сделка по Холанду будет иметь сложную структуру, так как «Боруссия» обязана выплатить часть средств бывшим клубам Холанда, «Мольде» и «РБ Зальцбург».

Также источник сообщает, что один из английских клубов ранее спрашивал о заработной плате Холанда, и ему назвали около € 35 млн (£ 29 млн / $ 39 млн) за сезон после уплаты налогов, что побудило их отказаться от идеи подписать норвежца.

Таким образом, если Холанд подпишет пятилетний контракт, это будет означать общие расходы в размере £ 145 млн (€ 200 млн) только на заработную плату.

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