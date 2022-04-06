Экс-тренер сборной Англии Макларен может войти в штаб «МЮ», если клуб возглавит тен Хаг
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Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.
По информации источника, 60-летний специалист станет ассистентом главного тренера, если английский клуб возглавит наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг.
Напомним, Макларен входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» с 1999 по 2001 год. Тогда специалист работал под руководством Алекса Фергюсона. Макларен также имеет опыт работы с тен Хагом: в сезоне-2008/2009 он был главным тренером «Твенте», а нидерландский специалист занимал пост его ассистента.
Ранее стало известно, что тен Хаг является фаворитом на пост наставника «Манчестер Юнайтед». Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник.
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