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Тен Хаг определился с первым трансфером в «Манчестер Юнайтед». Им станет игрок «Аякса»

Тен Хаг определился с первым трансфером в «Манчестер Юнайтед». Им станет игрок «Аякса»
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Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер станет первым трансфером «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит нынешний наставник нидерландского клуба Эрик тен Хаг. Об этом сообщает De Telegraaf.

20-летний Тимбер — воспитанник «Фейеноорда». Он перешёл в «Аякс» в 2014 году. В нынешнем сезоне защитник в 25 матчах нидерландской Эредивизии забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между Тимбером и «Аяксом» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Тимбера оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг хочет видеть в своем тренерском штабе бывшего нападающего английского клуба Робина ван Перси. В настоящее время ван Перси работает ассистентом менеджера в «Фейеноорде».

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