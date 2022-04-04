Тен Хаг определился с первым трансфером в «Манчестер Юнайтед». Им станет игрок «Аякса»

Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер станет первым трансфером «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит нынешний наставник нидерландского клуба Эрик тен Хаг. Об этом сообщает De Telegraaf.

20-летний Тимбер — воспитанник «Фейеноорда». Он перешёл в «Аякс» в 2014 году. В нынешнем сезоне защитник в 25 матчах нидерландской Эредивизии забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между Тимбером и «Аяксом» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Тимбера оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг хочет видеть в своем тренерском штабе бывшего нападающего английского клуба Робина ван Перси. В настоящее время ван Перси работает ассистентом менеджера в «Фейеноорде».