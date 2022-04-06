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КДК РФС оштрафовал Шварца по итогам матча «Краснодар» — «Динамо»

КДК РФС оштрафовал Шварца по итогам матча «Краснодар» — «Динамо»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера «Динамо» Сандро Шварца по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«По матчу «Краснодар» — «Динамо»: главный тренер «Динамо» Шварц на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Московское «Динамо» в 23 матчах набрало 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).

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