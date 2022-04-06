«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в подписании форварда ПСВ

Нападающий ПСВ Коди Гакпо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», сообщает Goal.com.
По информации источника, сам футболист хочет продолжить карьеру в стане «канониров», он с детства следит за лондонским клубом.
Гакпо является воспитанником ПСВ. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов нападающий сыграл в 21 матче, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач.
С 2021 года Гакпо вызывается в сборную Нидерландов, за которую успел провести четыре матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
- 6 апреля 2022
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