«Ростов» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Комличенко

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в матче перенесённого 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» принимал «Крылья Советов». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 18-й минуте отличился нападающий Николай Комличенко, ему ассистировал Роман Тугарев. На 28-й минуте форвард «Ростова» Дмитрий Полоз имел возможность забить с 11-метрового, но вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отразил его удар.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогали ему ассистенты Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Крылья Советов» в 22 матчах набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (25) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».