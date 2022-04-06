«Челси» — «Реал»: Кай Хаверц сократил отставание хозяев

Сегодня, 6 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Челси» с «Реалом», команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Кай Хаверц сократил отставание хозяев. В позиционной атаке Жоржиньо совершил обводящую подачу в штрафную, а Хаверц набежал и головой отправил мяч в сетку ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Челси» — «Реал».



Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).