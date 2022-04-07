«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей
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Сегодня мадридский «Реал» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде обыграл «Челси» (3:1). Таким образом, «сливочные» выиграли 7 из 8 последних матчей.
В последних 8 противостояниях «королевский клуб» был сильнее «Алавеса», «Райо Вальекано», «Реала Сосьедад», «Пари Сен-Жермен», «Мальорки», «Челси» и «Сельты». Единственный раз подопечные Карло Анчелотти теряли очки в матче с «Барселоной» (0:4).
В четвертьфинале мадридцы одержали победу благодаря хет-трику Карима Бензема. Француз открыл счёт в игре на 21-й минуте. Через 3 минуты он оформил дубль. К 46-й минуте в его активе было 3 забитых гола.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Челси» — «Реал».
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