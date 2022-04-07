Карло Анчелотти: Бензема был фантастичен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).

«Мы хорошо контролировали игру, очень опасно действовали в контратаках. Это был хороший вечер, но сейчас у нас перерыв между матчами и мы не должны расслабляться. Мы показали хорошую организацию, Бензема был фантастичен. Мы нашли пространство между линиями. У нас есть преимущество, но во вторник будет другая игра — они победители Лиги чемпионов», — цитирует Анчелотти BT Sport.

Мадридцы одержали победу благодаря хет-трику Карима Бензема. Француз открыл счёт в игре на 21-й минуте. Через 3 минуты он оформил дубль. К 46-й минуте в его активе было 3 забитых гола. Таким образом, «сливочные» выиграли 7 из 8 последних матчей.