Ло Чельсо — о победе «Вильярреала»: первое слово, которое приходит мне на ум — гордость

Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо прокомментировал победу команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:0).

«Сегодня «Бавария» была фаворитом, поэтому я прежде всего хочу поблагодарить своих товарищей по команде за огромные усилия, которые они приложили. Даже против одной из лучших команд мира, мы продемонстрировали отличную игру. Я думаю, что счёт должен был быть больше.

Первое слово, которое приходит мне на ум — гордость. Мы знали, что если отдадим мяч, то сильно пострадаем от них. Перед матчем мы должны были показать миру хороший образ «Вильярреала». Я уверен, что мы это сделали», — цитирует Ло Чельсо официальный сайт УЕФА.

Аргентинский полузащитник был признан лучшим игроком встречи. Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

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