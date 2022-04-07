Евсеев: «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии, а ещё козерог по знаку зодиаку

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на возможное назначение в московский «Спартак».



«Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А ещё козерог по знаку зодиака – тоже не подхожу», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.



Ранее московский «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» после того же количества игр находится на 10-м месте, заработав 27 очков. Отрыв в 22 очка за 7 туров до конца лишает красно-белых математических шансов на чемпионство в этом сезоне.

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