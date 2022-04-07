Юрий Сёмин считает, что у Эмери есть шансы выиграть Лигу чемпионов с «Вильярреалом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что «Вильярреал» имеет шансы выиграть Лигу чемпионов под руководством Унаи Эмери.



«Я думаю, у «Вилльяреала» есть большие шансы на финал и, может быть, кубок Лиги чемпионов. Вчера «Вильярреал» переиграл «Баварию» по всем статьям. Они должны были забить достаточно больше, сделать разницу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, «Вильярреал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов встречался с «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).