УЕФА установил новые правила финансового фэйр-плей

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила финансового фэйр-плей. Это стало первой крупной реформой финансового регламента УЕФА с момента его введения в 2010 году.



«Первый финансовый регламент УЕФА, введённый в 2010 году, послужил своей основной цели. Пандемия продемонстрировала необходимость массовых реформ и новых правил финансового фэйр-плей.



УЕФА работал вместе со своими заинтересованными сторонами в европейском футболе над разработкой этих новых мер, чтобы помочь клубам справиться с возникающими проблемами. Эти правила помогут нам защитить футбол и подготовить его к любым потенциальным потрясениям в будущем, поощряя рациональные инвестиции и создавая более устойчивое будущее для игры.



Учитывая их название, неудивительно, что основной целью новых правил является достижение финансовой устойчивости. Это будет достигнуто за счёт трёх ключевых столпов: платёжеспособности, стабильности и контроля над затратами.



Что касается платёжеспособности, новое правило отсутствия просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, социальными/налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться каждый квартал, и терпимость к просрочивающим платежи будет меньше.



Новые требования к доходам от футбола представляют собой эволюцию существующих требований к безубыточности и расширят финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить клубам внедрение, расчёт доходов от футбола аналогичен расчёту результата безубыточности. Хотя допустимое отклонение увеличилось с € 30 млн за три года до € 60 млн за три года, требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов были значительно усилены.



Самым большим нововведением в новых правилах станет введение правила затрат на команду, чтобы обеспечить лучший контроль над затратами в отношении заработной платы игроков и затрат на трансферы. Постановление ограничивает расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов до 70% доходов клуба. Оценки будут проводиться своевременно, а нарушения приведут к заранее определённым финансовым санкциям и спортивным мерам.



Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Внедрение будет осуществляться постепенно в течение трёх лет, чтобы дать клубам необходимое время для адаптации», — цитирует президента УЕФА Александра Чеферина пресс-служба организации.

Новость по теме Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино