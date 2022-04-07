Григорий Иванов высказался о поведении Акинфеева в отношении судьи в матче с «Уралом»
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поведении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в отношении судьи Игоря Панина в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).
«Что могу сказать? Я не слышал, что говорил Игорь. Лично я не кричал на судью. Я вышел и в частной беседе с кем-то что-то сказал. Но слова Игоря я не слышал. Я очень хорошо отношусь к Игорю», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Уралом» (2:2), судья Игорь Панин был отстранён до конца сезона. Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц позже назвал поведение Акинфеева неприемлемым.
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