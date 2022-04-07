Спортивный директор «Севильи» Мончи может получить аналогичную должность в «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» может сменить спортивного директора.



Как сообщает в соцсетях журналист Фабрис Хокинс, парижане связались со спортивным директором «Севильи» Рамоном Мончи. Испанец может заменить Леонардо, который, вероятно, покинет французский клуб. Руководство «ПСЖ» высоко ценит работу Мончи.



Сам испанский функционер заинтересован в работе в парижском клубе, но ему нравится «Севилья».



Мончи работает спортивным директором андалусийцев с 2000 по 2017 год и с 2019 года по сегодняшний день. В период с 2017 по 2019 год испанец являлся спортивным директором «Ромы».



После 30 сыгранных туров «Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. Парижане имеют в своём активе 68 очков. Действующий чемпион Франции – «Лилль».

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