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«Вест Хэм» в меньшинстве сыграл вничью с «Лионом»

«Вест Хэм» в меньшинстве сыграл вничью с «Лионом»
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Сегодня, 7 апреля, проходил первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Вест Хэмом» и «Лионом». Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 45+3-й минуте защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл был удалён с поля. Спустя семь минут после старта второго тайма Джаррод Боуэн вывел англичан вперёд, а затем Тангай Н'Домбеле восстановил равенство на табло. На предыдущей стадии «Вест Хэм» обыграл «Севилью», а «Лион» оказался сильнее «Порту».

В другом матче в рамках четвертьфинала Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, а «Брага» оказалась сильнее «Рейнджерс». Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Лион
Лион, Франция
1:0 Боуэн – 52'   1:1 Н'Домбеле – 66'
Удаления: Крессуэлл – 45+3' / нет
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