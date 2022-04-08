«Вест Хэм» в меньшинстве сыграл вничью с «Лионом»
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Сегодня, 7 апреля, проходил первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Вест Хэмом» и «Лионом». Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 45+3-й минуте защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл был удалён с поля. Спустя семь минут после старта второго тайма Джаррод Боуэн вывел англичан вперёд, а затем Тангай Н'Домбеле восстановил равенство на табло. На предыдущей стадии «Вест Хэм» обыграл «Севилью», а «Лион» оказался сильнее «Порту».
В другом матче в рамках четвертьфинала Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, а «Брага» оказалась сильнее «Рейнджерс». Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.
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