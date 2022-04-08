Криштиану Роналду назвал три вещи, которые он делает, чтобы изменить ситуацию в «МЮ»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал мотивирующий пост для своих одноклубников.
«Усердно работайте, сосредоточьтесь на ежедневных целях, наслаждайтесь моментами с друзьями. Провёл отличную тренировку с Дало! Бейтесь до конца!» — написал португалец в своих соцсетях.
В текущем сезоне 37-летний Роналду принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Ранее он также выступал за «Реал Мадрид» и «Ювентус». «Манчестер Юнайтед» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73 очка).
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