Сейвы Никиты Хайкина — в видеообзоре матча 1/4 финала ЛК «Будё-Глимт» — «Рома»

Вчера, 7 апреля, на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» принимал «Рому». Хозяева одержали победу, счёт — 2:1.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
Отметим, что ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.
Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавлял Сердар Гёзюбююк. Ему помогали ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Сандер ван дер Эйк.
Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.
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