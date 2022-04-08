Сейвы Никиты Хайкина — в видеообзоре матча 1/4 финала ЛК «Будё-Глимт» — «Рома»

Вчера, 7 апреля, на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» принимал «Рому». Хозяева одержали победу, счёт — 2:1.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.

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Отметим, что ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.



Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавлял Сердар Гёзюбююк. Ему помогали ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Сандер ван дер Эйк.



Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.