Моуринью — о поражении от «Будё-Глимт»: «Рома» — фаворит на выход в полуфинал

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с «Будё-Глимт» (1:2).
«Два гола были забиты после стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но такие голы хорошо забивать, а не пропускать.
Мы проиграли со счётом 1:2, нам предстоит ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками, и я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал.
Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших людей. Очевидно, что «Будё-Глимт» — сильная команда, но я также верю, что у нас в ответной игре будет хороший судья и ассистент», — цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.
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