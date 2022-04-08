Фанаты «Марселя» закидали файерами болельщиков ПАОКа на матче Лиги конференций

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Марсель» принимал греческий ПАОК на домашнем стадионе «Велодром», не обошёлся без инцидентов с участием активных фанатских объединений клубов, сообщает Daily Star.

Непосредственно перед стартовым свистком фанаты «Марселя» закидали трибуну фанатов ПАОКа на «Велодроме». Это произошло после безобразных сцен, разыгравшихся на улицах города. По информации местных правоохранительных органов, ранее у отеля, где заселились болельщики из Греции, вспыхнули драки и массовые потасовки.

Файер летит на фанатскую трибуну. Фото: Daily Star.

Взрыв файера над фанатской трибуной. Фото: Daily Star.

Ранее перед домашней игрой «Марселя» с «Базелем» в 1/8 финала Лиги конференций (4:2 общ.) также были арестованы несколько представителей «ультрас» французской команды. Тогда болельщики также закидывали друг друга файерами, в результате чего пострадали двое сотрудников полиции, а органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.