Полузащитник «Айнтрахта» — о ничьей с «Барселоной»: нам нужно было забивать больше голов

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Барселоной» (1:1).
«Здесь, на своём поле, мы показали хороший футбол. «Камп Ноу» — это отдельная история: каталонцы у себя дома очень сильны. Конечно, играя против фаворитов, у нас есть возможность использовать больше свободных зон на поле, включать для этого высокие скорости. В этом матче нам нужно было забивать больше голов, особенно в первом тайме. 1:1 — конечно, хороший результат, но выиграть со счётом 1:0 было бы лучше. Тогда всё было бы в наших руках», — цитирует Линдстрёма официальный сайт УЕФА.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
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