Френки де Йонг подвёл итоги встречи «Барселоны» с «Айнтрахтом» в Лиге Европы

24-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о первом матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором сине-гранатовые на выезде сыграли вничью с немецким «Айнтрахтом» (1:1).
«Мы не можем насладиться результатом – он плохой, мы недовольны ничьей. В этом матче мы очень плохо распоряжались мячом при его владении.
Останется ли Усман Дембеле в «Барселоне»? Не знаю, спросите у него. И я, и Усман, стараемся делать всё возможное и помочь команде. Дембеле — особенный игрок, он создаёт моменты из ничего. Он владеет ударами с обеих ног, а также выделяется скоростью и мышлением.
Я рад, что Куман снова возглавил сборную Нидерландов. У нас всегда были хорошие отношения, прекрасный контакт. Я рад, что он вернулся», — приводит слова Де Йонга BarcaTimes в «Твиттере».
- 8 апреля 2022
-
03:45
-
03:45
-
03:18
-
03:12
-
02:54
-
02:52
-
02:38
-
02:31
-
02:14
-
02:05
-
01:42
-
01:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:28
-
00:26
-
00:22
-
00:15
-
00:15
-
00:08
-
00:04
- 7 апреля 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:26
-
23:16
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:47
-
22:44