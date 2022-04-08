Френки де Йонг подвёл итоги встречи «Барселоны» с «Айнтрахтом» в Лиге Европы

24-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о первом матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором сине-гранатовые на выезде сыграли вничью с немецким «Айнтрахтом» (1:1).

«Мы не можем насладиться результатом – он плохой, мы недовольны ничьей. В этом матче мы очень плохо распоряжались мячом при его владении.

Останется ли Усман Дембеле в «Барселоне»? Не знаю, спросите у него. И я, и Усман, стараемся делать всё возможное и помочь команде. Дембеле — особенный игрок, он создаёт моменты из ничего. Он владеет ударами с обеих ног, а также выделяется скоростью и мышлением.

Я рад, что Куман снова возглавил сборную Нидерландов. У нас всегда были хорошие отношения, прекрасный контакт. Я рад, что он вернулся», — приводит слова Де Йонга BarcaTimes в «Твиттере».