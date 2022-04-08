Р. Луческу об инциденте в матче с «Марселем»: лучше, чтобы ваши фанаты к нам не приезжали

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу отреагировал на поведение болельщиков «Марселя» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференции. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Я очень разочарован тем, что увидел сегодня. Это очень плохая картина для Марселя. В современном мире много насилия, в футболе в нём нет необходимости. Лучше, чтобы ваши фанаты к нам не приезжали», — приводит слова Луческу L'Equipe.

Напомним, непосредственно перед стартовым свистком фанаты «Марселя» закидали трибуну фанатов ПАОКа на «Велодроме». Это произошло после безобразных сцен, разыгравшихся на улицах города. По информации местных правоохранительных органов, ранее у отеля, где заселились болельщики из Греции, вспыхнули драки и массовые потасовки.