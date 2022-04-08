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Глушаков рассказал об общении с Кокориным насчёт возможного перехода в «Химки»

Глушаков рассказал об общении с Кокориным насчёт возможного перехода в «Химки»
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал об общении с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным по поводу возможного перехода в российский клуб. Ранее генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что форвард был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода.

«Мы с Сашей общались по поводу перехода, но что-то не сложилось. А насчёт финансовой составляющей не мне решать. Это вопрос к Габулову или к президенту клуба.

Конечно, хотел бы видеть Кокорина в «Химках». Это хороший футболист, он бы нам помог», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Напомним, Денис Глушаков выступал в составе «Спартака» в период с 2013 по 2019 годы. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака». За «Химки» Глушаков играет с 2020 года.

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