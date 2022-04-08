Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок. Из-за этого Жозе отказался давать автографы

Перед матчем с «Будё-Глимт» в Лиге конференций главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уделил время юным норвежским фанатам – сфотографировался с ними и раздал автографы. Несмотря на поражение римской команды, португалец намеревался сделать то же самое и после матча, однако его остановил неуважительный поступок со стороны одного из болельщиков.
Направляясь в командный автобус, Моуринью решил сначала подойти к фанатам. Однако из толпы в португальского тренера полетел снежок. Такое поведение не понравилось Жозе, к тому же на ролике видно, что он был не в лучшем расположении духа после поражения своей команды. Моуринью молча развернулся и пошёл к командному автобусу, таким образом ответив на неуважительный жест норвежских болельщиков.
Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок:
Ранее также стало известно, что тренер «Будё-Глимт» инициировал стычку с тренером вратарей «Ромы» после первого матча 1/4 финала Лиги конференций, в котором норвежцы одержали победу со счётом 2:1.
- 8 апреля 2022
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