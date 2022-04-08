Эквадорский футболист забил невероятный гол прямым ударом с углового. Видео

Сегодня, 8 апреля, состоялся матч 1-го тура группового этапа Южноамериканского кубка, в котором эквадорская «Барселона Гуаякиль» встретилась с уругвайским «Монтевидео». Встреча завершилась результативной победой «Барсы» со счётом 4:2. Один из голов в этом матче был забит прямым ударом с углового.
Дамиан Диас, выступающий за «Барселону», воспользовался нерасторопностью вышедшего из ворот голкипера и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку ворот. Драматизм этого эпизода в том, что за несколько минут до шедеврального гола Диас не реализовал пенальти при напряжённом счёте на табло (3:2). Однако забитый «сухой лист» обеспечил «Барселоне» комфортный перевес в два мяча.
Права на видео принадлежат CONMEBOL.
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- 8 апреля 2022
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