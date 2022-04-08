Защитнику «Зенита» Караваеву требуется операция
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Травмированному защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву потребуется операция. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
«Защитнику сине-бело-голубых провели итоговую диагностическую процедуру. Обследование показало, что повреждение мышцы бедра требует оперативного вмешательства. В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее.
«Зенит» желает Вячеславу Караваеву скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — сообщила пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Караваев выбыл надолго.
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Новость по темеСергей Семак: Караваев выбыл надолго
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