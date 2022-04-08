Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитнику «Зенита» Караваеву требуется операция

Защитнику «Зенита» Караваеву требуется операция
Комментарии

Травмированному защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву потребуется операция. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

«Защитнику сине-бело-голубых провели итоговую диагностическую процедуру. Обследование показало, что повреждение мышцы бедра требует оперативного вмешательства. В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее.

«Зенит» желает Вячеславу Караваеву скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — сообщила пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Караваев выбыл надолго.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Сергей Семак: Караваев выбыл надолго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022