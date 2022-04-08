Де Дзерби вернулся в расположение донецкого «Шахтёра»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби присоединился к команде, которая находится в Стамбуле.
«Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине. Я по-прежнему ставлю «Шахтёр» на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все в ожидании, чтобы понять, каков будет сценарий следующего сезона. Хочу выразить огромное уважение всем людям на Украине. Они проявили великий дух, защищая страну. Я верю, что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) скоро закончится и мы будем играть на футбольных полях», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
В феврале Де Дзерби покинул Киев. Де Дзерби подписал контракт с «Шахтёром» в мае 2021 года. Его соглашение с донецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
- 8 апреля 2022
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