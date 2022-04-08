Полузащитника «Манчестер Юнайтед» хотят подписать «Интер» и «Милан»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, вероятно, покинет английскую команду свободным агентом в конце сезона. Испанского футболиста хотят видеть в своих командах «Интер» и «Милан». Об этом сообщает ESPN.
По сведениям источника, 33-летний воспитанник «Овьедо» и мадридского «Реала» не делает приоритетом задачу вернуться в Испанию. Он мог бы рассмотреть клубы из других топ-5 лиг Европы.
Напомним, Мата в Испании также играл за «Валенсию», из которой в 2011 году за € 26,7 млн перешёл в лондонский «Челси». В 2014 году «Манчестер Юнайтед» выкупил права на футболиста за € 44, 7 млн.
Ранее сообщалось, что Мата не думает завершать карьеру футболиста. Также футболист не собирается входить в тренерский штаб манкунианцев. Это не входит в его планы.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле всего лишь 177 минут в пяти матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Маты оценивается в € 3 млн.
- 8 апреля 2022
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