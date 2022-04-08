Нападающий «Динамо» Грулёв: нужно сделать выводы из прошедшей игры с «Нижним Новгородом»

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».



«Смотрели и анализировали игры «Нижнего Новгорода». Хорошая команда, которая очень здорово обороняется и мало пропускает. Нужно делать выводы из прошедшей игры с ними и находить ключи к «Нижнему Новгороду».

В первом круге игра сложилась по-особенному, не в нашу пользу. Во второй проявили свои лучшие качества. Сейчас нужно действовать так же, и всё получится.

Да, я был в аренде в «Нижнем Новгороде», когда они выступали в Футбольной национальной лиге. Нескольких ребят я ещё застал, пообщаемся. Хоть там и был небольшой промежуток, но я возвращаюсь с большой теплотой.



На каждой игре важна поддержка болельщиков. Мы всегда очень счастливы, когда за нас приезжает болеть большое количество фанатов», — рассказал Грулёв в видео, опубликованном на YouTube-канале «Динамо».

Матч «Нижний Новгород» — «Динамо» состоится завтра, 9 апреля. Начало – в 14:00 мск.