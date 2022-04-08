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Игрок «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Игрок «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
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Полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В первом четвертьфинальном матче с «Барселоной» (1:1) немец отметился забитым мячом, который стал лучшим голом недели в Лиге Европы. Счёт был открыт в начале второго тайма. На 66-й минуте ответный мяч забил форвард «Барсы» Ферран Торрес, ему ассистировал Френки де Йонг. На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «орлов» Тута.

В борьбе за награду Кнауфф обошел голкипера «Аталанты» Хуана Муссо, полузащитника «Лиона» Тангая Н'Домбеле и нападающего «Браги» Абеля Руиса. Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».

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