Защитник «Реала» не хочет покидать команду. Анчелотти против

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо не планирует покидать испанскую команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Nacional.



По сведениям источника, футболиста хочет продать главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Вальехо чувствует, что не найдёт подходящего клуба, поэтому планирует остаться на «Сантьяго Бернабеу».



25-летний Вальехо — воспитанник «Сарагосы». В мадридский клуб он перешёл в 2015 году за € 5 млн. Всего за первую команду «Реала» Вальехо провёл 22 матча, в которых забил один гол. Соглашение испанского защитника с клубом истекает в 2025 году.

Видеообзор матча. «Реал» обыграл «Сельту» в 30-м туре чемпионата Испании:

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