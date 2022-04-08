«Фиорентина» работает над трансфером защитника «Реала»

«Фиорентина» планирует выкупить контракт испанского защитника Альваро Одриосолы, выступающего за команду на правах аренды из мадридского «Реала». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, в итальянском клубе остались довольны игрой 26-летнего футболиста и считают, что сумеют договориться по переходу Одриосолы с «Реалом», в котором не видят игрока в своём составе.

В нынешнем сезоне Одриосола в 22 матчах итальянской Серии А забил гол и отдал голевую передачу. Соглашение испанского защитника с «Реалом» истекает в 2024 году.

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