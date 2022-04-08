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«Фиорентина» работает над трансфером защитника «Реала»

«Фиорентина» работает над трансфером защитника «Реала»
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«Фиорентина» планирует выкупить контракт испанского защитника Альваро Одриосолы, выступающего за команду на правах аренды из мадридского «Реала». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, в итальянском клубе остались довольны игрой 26-летнего футболиста и считают, что сумеют договориться по переходу Одриосолы с «Реалом», в котором не видят игрока в своём составе.

В нынешнем сезоне Одриосола в 22 матчах итальянской Серии А забил гол и отдал голевую передачу. Соглашение испанского защитника с «Реалом» истекает в 2024 году.

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