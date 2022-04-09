В «Будё-Глимт» намерены обратиться в полицию по факту инцидента в матче с «Ромой»

Генеральный директор норвежского «Будё-Глимт» Фроде Томассен заявил, что клуб намерен обратиться в полицию по факту нападения на главного тренера клуба Хьетиль Кнутсена представителем тренерского штаба «Ромы» после матча 1/4 финала Лиги конференций (2:1).

«Наш клуб не видит иного выбора, кроме как сообщить о представителе «Ромы» Нуно Сантосе в полицию на основании физического нападения на нашего тренера – Хьетиль Кнутсена. Такая ситуация совершенно неприемлема. Это систематическая провокация, манипуляция и, в конечном счёте, практика физического насилия в отношении Кнутсена. Мы уверены, что органы правопорядка обойдут стороной лживые заявления «Ромы».

Сейчас мы сосредоточены на предстоящих матчах. Там мы получаем представление о спортивном мужестве и прочных футбольных вещах, основанных на ценностях, в которые мы верим», — приводит слова Томассена пресс-служба «Будё-Глимт» на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций.