Капелло: лучшие игроки мира больше не приезжают в итальянский чемпионат
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Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло высказался о кризисе в итальянском футболе.
«Итальянский футбол сильно отстаёт от других. Мяч двигается медленно, а судьи слишком часто свистят. Они постоянно останавливают игру. Каждый стык — это фол, поэтому нет интенсивности. Лучшие игроки мира больше не приезжают в итальянский чемпионат. Вы ничему не научитесь, если не будете играть против лучших. Нам нужны новые стадионы и инфраструктура. Здесь все вмешиваются в футбол. Политики, местные ассоциации и другие», — цитирует Капелло Football Italia.
Напомним, что сборная Италии не смогла отобраться на второй чемпионат мира подряд, проиграв в стыках Северной Македонии (0:1).
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