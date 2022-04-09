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Капелло: лучшие игроки мира больше не приезжают в итальянский чемпионат

Капелло: лучшие игроки мира больше не приезжают в итальянский чемпионат
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Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло высказался о кризисе в итальянском футболе.

«Итальянский футбол сильно отстаёт от других. Мяч двигается медленно, а судьи слишком часто свистят. Они постоянно останавливают игру. Каждый стык — это фол, поэтому нет интенсивности. Лучшие игроки мира больше не приезжают в итальянский чемпионат. Вы ничему не научитесь, если не будете играть против лучших. Нам нужны новые стадионы и инфраструктура. Здесь все вмешиваются в футбол. Политики, местные ассоциации и другие», — цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что сборная Италии не смогла отобраться на второй чемпионат мира подряд, проиграв в стыках Северной Македонии (0:1).

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