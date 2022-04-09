Томас Тухель рассказал, что провёл бессонную ночь после поражения в матче с «Реалом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сообщил, что ему пришлось провести бессонную ночь из-за анализа поражения команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).
«Я сидел там посреди ночи, и мне нужно было огромное количество шоколада, чтобы снова пересматривать матч.
Это нехорошо, ты начинаешь писать, писать и писать и понимаешь, что пишешь все больше и больше, больше минут с определённым способом объяснения вещей, чтобы не забыть. В какой-то момент вы нажимаете кнопку, чтобы посмотреть игру с удвоенной скоростью, просто чтобы она прошла быстрее, и тогда понимаете, что происходит что-то не то.
Я немного поспал потом, но это не первый неудачный матч, который пришлось проанализировать, и иногда такое необходимо, потому что в противном случае было бы невозможно уснуть из-за эмоций. Дальше вы приходите и смотрите вместе с персоналом, делитесь мыслями и впечатлениями. Проведите встречу, затем тренируйтесь, и потом попытайтесь поспать и восполнить энергию», — приводит слова Тухеля Evening Standard.
Напомним, ответный четвертьфинальный матч состоится во вторник, 12 апреля, в 22:00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
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