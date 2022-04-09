Усман Дембеле может перейти в «ПСЖ», если уйдёт Мбаппе
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Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Пари-Сен Жермен», сообщает El Nacional.
По информации источника, переход может состояться, если французский нападающий «ПСЖ» уйдёт из клуба летом. Французский клуб может подписать Дембеле бесплатно в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.
Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось, что француз отклонил предложение лондонского «Челси».
Новость по темеДембеле отклонил предложение «Челси» о трансфере
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