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Усман Дембеле может перейти в «ПСЖ», если уйдёт Мбаппе

Усман Дембеле может перейти в «ПСЖ», если уйдёт Мбаппе
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Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Пари-Сен Жермен», сообщает El Nacional.

По информации источника, переход может состояться, если французский нападающий «ПСЖ» уйдёт из клуба летом. Французский клуб может подписать Дембеле бесплатно в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.

Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что француз отклонил предложение лондонского «Челси».

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