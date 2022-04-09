Каррагер: противостояние «Ливерпуля» и «МС» — величайшее в истории английского футбола

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер подчеркнул важность противостояния мерсисайдцев с «Манчестер Сити».
«Матчи «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» стали величайшим, самым напряжённым и самым качественным противостоянием в истории английского футбола. Это уникально. Впервые две лучшие команды Англии стали лучшими командами в мире. Обе команды возглавляют величайшие тренеры своего поколения.
Я уже слышу несогласие фанатов «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси». Да, есть много личных встреч, достойных сравнения. Многие скажут, что матчи «МЮ» и «Арсенала» в период работы сэра Алекса Фергюсона и «Арсенал» Венгера на пике карьеры ничем не уступают. Но для меня эти параллели теряют смысл, когда смотришь на достижения клубов на европейской арене», — приводит слова Каррагера Daily Telegraph.
Матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере.
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