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Каррагер: противостояние «Ливерпуля» и «МС» — величайшее в истории английского футбола

Каррагер: противостояние «Ливерпуля» и «МС» — величайшее в истории английского футбола
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Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер подчеркнул важность противостояния мерсисайдцев с «Манчестер Сити».

«Матчи «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» стали величайшим, самым напряжённым и самым качественным противостоянием в истории английского футбола. Это уникально. Впервые две лучшие команды Англии стали лучшими командами в мире. Обе команды возглавляют величайшие тренеры своего поколения.

Я уже слышу несогласие фанатов «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси». Да, есть много личных встреч, достойных сравнения. Многие скажут, что матчи «МЮ» и «Арсенала» в период работы сэра Алекса Фергюсона и «Арсенал» Венгера на пике карьеры ничем не уступают. Но для меня эти параллели теряют смысл, когда смотришь на достижения клубов на европейской арене», — приводит слова Каррагера Daily Telegraph.

Матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере.

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