«Химки» одержали волевую победу в матче с ЦСКА

Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.



На 9-й минуте «Химки» открыли счёт. Отличился нападающий клуба Илья Садыгов, который воспользовался точной передачей от полузащитника Ильи Кухарчука. На 32-й минуте счёт сравнял нападающий Егор Ушаков. А на 44-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти. На 54-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко с передачи Кухарчука восстановил равновесие. На 80-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бесарда Сабовича. На 86-й минуте Руденко оформил дубль и установил окончательный счёт.



После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).