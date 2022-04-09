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«Химки» одержали волевую победу в матче с ЦСКА

«Химки» одержали волевую победу в матче с ЦСКА
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Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

На 9-й минуте «Химки» открыли счёт. Отличился нападающий клуба Илья Садыгов, который воспользовался точной передачей от полузащитника Ильи Кухарчука. На 32-й минуте счёт сравнял нападающий Егор Ушаков. А на 44-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти. На 54-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко с передачи Кухарчука восстановил равновесие. На 80-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бесарда Сабовича. На 86-й минуте Руденко оформил дубль и установил окончательный счёт.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
09 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Садыгов – 9'   1:1 Ушаков – 32'   1:2 Языджи – 44' (пен)   2:2 Руденко – 54'   3:2 Сабович – 80'   4:2 Руденко – 86'
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