Юран — о словах Мирзова: здесь не детский сад, такие вещи не должны происходить
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о состоянии полузащитника Резиуана Мирзова после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:2).
«В перерыве мои эмоции были из-за того, что я живу игрой. Я извиняюсь за эмоции. Когда живёшь результатом, такое бывает. Хочу извиниться.
Мирзов сказал, что с ним всё нормально? Тогда я спрошу доктора. Вчера с утра Мирзов обратился к доктору. Доктор сказал, что его беспокоит колено. Договорились, что он скоро приедет на МРТ. Если Мирзов так сказал, то у меня вопросы к игроку и врачу. Будем разбираться. Здесь не детский сад, такие вещи не должны происходить. В списке на заезд он был, но из-за рекомендации доктора не поехал», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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