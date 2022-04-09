Денис Глушаков: опередить «Спартак»? Больная история

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о ситуации в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Опередить «Спартак»? Больная история, время покажет», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Подмосковные «Химки» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России обыграли московский ЦСКА (3:2). Теперь у команды Сергея Юрана 24 очка и 13-я строчка турнирной таблицы. До «Спартака», который идёт на 10-й позиции, три очка, но у красно-белых также игра в запасе.

35-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, долгое время являясь капитаном команды. Вместе с московским клубом полузащитник в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России. За «Химки» Глушаков выступает с 2020 года.

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