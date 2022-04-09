Футболист «Химок» Кухарчук: наше дело — играть в футбол, а не разбираться, кто и что пишет
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал победу команды над ЦСКА (4:2) в 24-м туре РПЛ.
«Отличный гол, отличный пас. В моменте с голом увидел только отблеск жёлтой майки — туда и отдал передачу. Что было дальше… Я же там тоже кувыркался.
То, что пишут про «Химки» — неправда. У Мирзова какие-то недомогания. Всё, что могу сказать. Не буду распространять.
Возможно, враги набрасывают. Наше дело — играть в футбол, а не разбираться: кто и что пишет. Откуда эта информация пошла… Это же работа СМИ. Каждый выполняет свою работу — никаких претензий вообще нет. Пишут и пишут — окей. О «Химках» говорят, но когда у нас в команде было просто?» — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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