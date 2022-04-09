Ринат Билялетдинов высказался о четвёртом подряд поражении «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (0:1) в 16-м туре РПЛ.

«Ну что могу сказать, бывает. Пусть руководство решает, что делать со Слуцким. Что сможет предложить новый человек в текущей ситуации? Нужно смотреть на обстановку в команде. Хотя иногда бывает встряска при переходе от одного голоса к другому.



К «Рубину» подкрался глубокий кризис. Внешне я не видел провалов в игре. Перед туром я говорил, что выиграет «Рубин». Не угадал. «Краснодар» разозлился на незаслуженное поражение от «Динамо». Кем «Рубин» будет забивать без Кварацхелии? Связки Кучаев — Лисакович может не хватить. Нужен кто-то третий. «Рубину» нужно перетерпеть», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.