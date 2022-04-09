«Ювентус» хочет подписать хавбека «Челси» Жоржиньо. Тухель против ухода итальянца

Туринский «Ювентус» заинтересован в приглашении в команду полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, видеть 30-летнего итальянца в команде хочет лично главный тренер Массимилиано Аллегри. Жоржиньо должен стать участником перестройки состава туринского клуба.

Действующее соглашение Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году, и главный тренер лондонцев Томас Тухель хочет, чтобы футболист остался в команде.

В нынешнем сезоне Жоржиньо в 39 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.



В 2018 году «Челси» заплатил за итальянского полузащитника «Наполи» € 57 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жоржиньо в € 45 млн.