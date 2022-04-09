Летом «Ювентус» попытается подписать Сержа Гнабри

В грядущее трансферное окно туринский «Ювентус» поборется за нападающего «Баварии» Сержа Гнабри. Речь идёт об аренде с правом выкупа, сообщает Goal.

На игрока также претендуют «Реал» и «Ливерпуль», поэтому «бьянконери» придётся сделать убедительное предложение, чтобы заполучить немца. «Бавария» стремится сохранить игрока в составе, однако Гнабри жаждет перемен в карьере.

Серж Гнабри является воспитанником академии немецкого клуба «Штутгарт». 11 июня 2017 года «Бавария» объявила о подписании Гнабри на три года за € 8 млн после активации пункта о выкупе в его контракте с бременским «Вердером». С тех пор в составе «Баварии» Гнабри трижды становился победителем национального чемпионата и выигрывал Лигу чемпионов. В этом сезоне Серж Гнабри забил за «Баварию» 14 голов и отдал 7 голевых передач во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в € 70 млн.