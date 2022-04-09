Бийол падал без сил, «Химки» бурно праздновали победу над ЦСКА. Лучшие фото с матча

9 апреля в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» одержали волевую победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Лучшие кадры с матча «Химки» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о выступлении игрока Ильи Садыгова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:2).
«У нас очень много молодых футболистов. Выходит тот, кто готов. Вчера было много домыслов в СМИ. У Сергея Николаевича играет тот, кто готов по спортивному принципу. Абсолютно правильно угадал с составом. Илья профессионально отработал первую часть, забил очень важный гол. Это очень большой вклад в общую победу сегодня! Замена в перерыве? У Сергея Николаевича нужно спрашивать. Здесь по спортивному принципу, кто сколько готов по времени. Принимались решения по ходу игры», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 9 апреля 2022
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:50
-
20:37
-
20:26
-
20:11
-
20:09
-
19:57
-
19:49
-
19:43
-
19:35
-
19:32
-
19:31
-
19:22
-
19:17
-
19:02
-
18:58
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:43
-
18:42
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:14
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51